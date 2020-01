Verteidigungsministerin Tanner will Bundesheer wieder voll einsatzfähig machen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( ÖVP) hat am Donnerstag beim "sicherheitspolitischen Jahresauftakt 2020" im Raiffeisen-Forum in Wien ihren ersten großen Auftritt als Ressortchefin absolviert. "Ich und mein Team haben vor, das österreichische Bundesheer zukunftsträchtig, modern und voll einsatzfähig zu machen", sagte Tanner in ihrer Rede."Wir wollen die Herausforderungen tatkräftig, mit Mut und Zuversicht angehen." Die Risiken für Österreich und die Herausforderungen in der Sicherheitspolitik und Landesverteidigung würden größer werden. "Das erfordert ein breit angelegtes Set von Sicherheitsinstrumenten und ein starkes Bundesheer. Je komplexer die Herausforderungen sind, desto klarerer müssen unsere Maßnahmen sein", sagte Tanner und zeigte sich überzeugt, dass das türkis-grüne Regierungsprogramm "wesentliche Antworten" darauf gebe.