Verhandlungspoker: Was uns erspart blieb

In der Sechserrunde, bestehend aus Hundstorfer, Schieder und Staatssekretär Josef Ostermayer für die SPÖ, Fekter, Mitterlehner und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner für die ÖVP, dürfte es mitunter recht turbulent zugegangen sein. Fekter verlor sich in Endlos-Details, Mikl-Leitner spielte den schwarzen Polit-Kommissar (gegen die ÖBB), Mitterlehner schob trockene Kommentare dazwischen und Hundstorfer würzte das Ganze mit Schmäh. Allen Differenzen zum Trotz klang jede Sitzung bei einem gemeinsamen Achterl aus. „Man kann sich auch verstehen, wenn man nicht einer Meinung ist“, erzählt ein Teilnehmer.

Gestiegen ist in der Achtung der ÖVP der rote Steuerverhandler. „Andreas Schieder hat eine wichtige Rolle gespielt, und er hat das sehr konstruktiv erledigt“, heißt es in der ÖVP. Es war übrigens auch Schieder, der gemeinsam mit Fekter die Idee einbrachte, jene Österreicher, die ihr Geld an der Steuer vorbei in der Schweiz bunkern, zur Kasse zu bitten.