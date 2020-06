Rezepte gegen das teure Wohnen

Die Mietwohnung, deren Kosten einen erklecklichen Teil des Einkommens auffressen; das Reihenhaus, das nicht leistbar ist, weil der Quadratmeterpreis weit über dem liegt, was die Familie finanzieren kann: Wohnen ist teuer geworden, besonders in Ballungsgebieten. Welche Möglichkeiten gäbe es, dem entgegenzusteuern? Und welche Vorschläge haben sich im Ausland bewährt?

Neue, strenger sanktionierte Mietzinsbegrenzung Arbeiterkammer und Mieterschützer kritisieren seit längerem die stark steigenden Mieten sowie die Tatsache, dass oft nur befristete Mietverträge vergeben werden. "Die eingeführte Mietzinsbegrenzung funktioniert nicht mehr", sagt Walter Rosifka von der Arbeiterkammer. Nachdem sich Ende der 70er-Jahre die Einteilung von Mietwohnungen in Kategorien etabliert habe, seien die Mietpreise stark gesunken. "Diese Kategorisierung wird mittlerweile aber vielfach ignoriert. Vermieter halten sich nicht daran, weil es sich rechnet, gegen das Gesetz zu verstoßen." Rosifkas Lösungsvorschlag: Die Sanktionen müssten anders, strenger ausgestaltet werden. Zudem sollte der Mietzins bei privaten Altbaumieten begrenzt werden: "Der Richtwert plus 20 Prozent." Und: Befristungen sollten nur bei begründetem Eigenbedarf möglich sein – wenn der Vermieter oder ein Angehöriger später in der Wohnung leben will/darf. In Deutschland gibt es das bereits.

Laufende Kosten für Mieter senken Die Versicherungskosten, die Grundsteuer für Mieter: Derartige Kosten, sagen Mietervertreter, haben streng genommen nichts mit den Betriebskosten zu tun, sie sollten daher von selbigen ausgenommen werden. Ähnliches gilt für die Maklergebühren. "Der Makler arbeitet im Auftrag des Vermieters. Deshalb sollte er von diesem bezahlt werden. In Deutschland ist das ebenfalls Gesetz", sagt Rosifka.

Leerstandsabgabe Leer stehende Wohnungen könnten mit einer Abgabe belegt werden, um damit Geld für gemeinnützigen Wohnbau zu lukrieren. In Kantonen wie Genf oder Zürich wird derlei bereits angedacht. Unsinn, sagen Vertreter der Immobilientreuhänder: "Jede leer stehende Wohnung bedeutet Kosten für den Vermieter – Betriebskosten, Miet-Entfall", sagt Michael Pisecky, Obmann der Wiener Fachgruppe Immobilientreuhänder. Das tatsächliche Problem in Ballungsräumen wie Wien seien nicht leer stehende Wohnungen privater Eigentümer, sondern Gemeindewohnungen, die aufgrund geringer Kosten ungenutzt leer stehen, damit Kinder oder Enkel später in eben diese einziehen können.

Mehr bauen Eines der wichtigsten Rezepte zur Preisreduktion wäre, das Angebot im Bereich des geförderten Wohnbaus zu erhöhen, sprich: Der Staat sollte mehr Wohnraum schaffen. Hier stößt die öffentliche Hand aber gerade in Ballungsräumen aufgrund fehlender freier Flächen an Grenzen.

