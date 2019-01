Verfassungsrichter Rami vertritt auch Kickl nicht mehr

Reaktion wegen "Optik"

Rami schreibt in einer Stellungnahme: "Ich habe in der Vergangenheit Politiker verschiedener Parteien in meinem Spezialgebiet (Persönlichkeitsschutz) vertreten und war dadurch in meiner Tätigkeit als Richter des VfGH in keiner Weise befangen; ich verstehe aber, dass auch die Optik in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielt. Ich habe mich daher entschlossen, ab sofort keine Spitzenpolitiker - gleichgültig welcher Partei - mehr zu vertreten."

Die auch vom KURIER angestoßene Debatte, ob Verfassungsrichtern bestimmte Nebentätigkeiten verboten werden sollen, dürfte unterdessen weitergehen. In einigen Staaten, zum Beispiel Deutschland, dürfen Verfassungsrichter nicht weiter als Anwälte arbeiten. Die Neos fordern ein generelles Verbot von Nebenbeschäftigungen für VfGH-Richter.

Mögliche Unvereinbarkeiten könnten etwa auch durch Aufsichtsratsmandate oder die Erarbeitung juristischer Gutachten entstehen.