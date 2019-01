Causa Rami: Neos fordern Berufsverbot für Verfassungsrichter

Formal ist die Angelegenheit kein Problem. „Die Befangenheitsregeln werden bei uns ausnehmend strikt gehandhabt“, sagt VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein. Demnach nehmen sich Verfassungsrichter beim leisesten Verdacht einer Befangenheit selbst aus dem Spiel und nominieren für den jeweiligen Fall ein Ersatz-Mitglied.

Aber was bedeutet die interne Selbstkontrolle für einen Höchstrichter im Sold von aktiven Ministern? Kann und soll er sich bei allen Fällen entschlagen, die Gesetze der amtierenden Regierung berühren?

Die Problematik einer allzugroßen Nähe zur Spitzenpolitik stellt sich in hübscher Regelmäßigkeit: Als Verfassungsrichter Johannes Schnizer 2016 in Interviews öffentlich den Verdacht äußerte, die FPÖ habe die Anfechtung der Bundespräsidentenwahl wohl von langer Hand geplant, warf ihm die FPÖ parteipolitische Agitation vor. Dazu muss man wissen: Kurz bevor Schnizer an den VfGH kam, war er Klubjurist der SPÖ und Kabinettschef von Bundeskanzler Gusenbauer.