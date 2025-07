Verfahrensturbo: Was die Regierung beim Sommerministerrat präsentiert

Wichtiger Grundstein des Pakets ist die Reform des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) – respektive die Beschleunigung von Großverfahren. Ihren diesbezüglichen Plan haben Bund, Länder und Gemeinden am Montag im Rahmen eines ersten Arbeitstreffens zur Föderalismusreform vorgelegt. Der Gesetzesentwurf soll demnächst eingebracht werden. „Großprojekte der Energiewende oder generell große Infrastrukturprojekte sollten nicht durch jahrelange Genehmigungsverfahren blockiert werden“, sagte dazu Alexander Pröll (ÖVP), Staatssekretär im Kanzleramt.

Schellhorn nennt Negativ-Beispiel

Derzeit wird der Bau von Windrad-Anlagen oder größeren Industrieanlagen immer wieder durch jahrelange Verfahren verzögert. Schellhorn nannte am Montag das Kraftwerk Kühtai in Tirol als abschreckendes Beispiel dafür, wie absurd lange behördliche Verfahren mitunter dauern bzw. nicht dauern dürfen. Im konkreten Fall habe die Genehmigung 125 Monate in Anspruch genommen. Mit derart langen Verfahren und Vorlaufzeiten könne die Energiewende keinesfalls gelingen, meinte Schellhorn. Geschweige denn könne das so wichtige Ziel von günstiger Energie erreicht werden.