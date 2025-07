Zurück zu ganz Österreich. Wir haben zu hohe Lohnnebenkosten und zu hohe Energiepreise. Beide wollte die Regierung in Angriff nehmen, spürbar ist nichts davon.

Der Fahrplan zur Senkung der Lohnnebenkosten ist im Regierungsprogramm festgeschrieben. Wir müssen für weitere Schritte allerdings warten, bis die Budgetkonsolidierung gegriffen hat. Was die Energiepolitik betrifft, so haben wir gerade mehrere Gesetze auf den Weg gebracht. Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird den Strommarkt reformieren und dafür sorgen, dass wir die Netzkostenentwicklung gerechter gestalten und dämpfen. Das zweite Gesetz, das gerade in der regierungsinternen Koordinierung ist, das ist das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz. Wir werden das System sukzessive ändern, weil wir überall mit den Energiekosten herunterkommen müssen.

Österreich ist in punkto Energie von anderen Ländern abhängig. Was macht den Strom bei uns so teuer? Die Gaskraftwerke?

Nein, das wäre zu vereinfacht dargestellt. Wir müssen beginnen, integrierter zu denken und in Zukunft so planen, dass neue Erzeugungsanlagen in unmittelbar Nähe von Abnehmern gebaut werden, um die Transportwege möglichst kurz und damit kostengünstig zu halten. Zusätzlich müssen wir massiv in den Netzausbau und die Digitalisierung investieren. In einer idealen Welt produziere ich lokal, verbrauche lokal und speichere lokal.