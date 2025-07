Defizitverfahren: Wie schnell kommt Österreich aus der Budgetkrise?

Zumindest über die Art der Sparmaßnahmen können die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden. Hält ein Staat die Vorgaben der EU nicht ein, drohen diesem theoretisch halbjährlich Strafzahlungen von bis zu 0,05 Prozent des BIP – was in Österreichs Fall rund 250 Millionen Euro wären. Exekutiert hat die EU solche Strafen noch nie.

Ökonomen sind uneinig, ob das Defizitverfahren per se ein Imageschaden für EU-Länder ist – und beispielsweise Auswirkungen an den Finanzmärkten hat. Marterbauer sieht bisher keine Probleme, Österreich „sei eine der stärksten Volkswirtschaften Europas“.

ECOFIN hat auch Österreichs Finanzstrukturplan gebilligt – also jene Maßnahmen, mit denen Türkis-Rot-Pink die EU-Maastricht-Kriterien wieder einhalten will. Diese sehen ein jährliches Defizit von maximal drei Prozent des BIP vor. Vergangenes Jahr verzeichnete Österreich ein Defizit von 4,7 Prozent des BIP, heuer sind 4,5 Prozent geplant. Laut Budgetpfad hält Österreich die EU-Grenze ab 2028 wieder ein. Heuer will die Regierung 6,4, nächstes Jahr 8,7 Milliarden Euro einsparen.

Darüber hinaus will man Reformen bei Föderalismus und Förderungen umsetzen. Das Sparpotenzial ist ungewiss, vor allem mit Ländern und Gemeinden stehen schwierige Verhandlungen bevor. Das übermäßige Defizit sei ein „Erbe der letzten Regierung“, betont Marterbauer in Brüssel. Türkis-Rot-Pink habe die nötigen Gegenmaßnahmen beschlossen, man sei „auf sehr gutem Weg, plangemäß das Defizit abzubauen“.