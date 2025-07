Türkis-Rot-Pink setzt die riskante Budgetpolitik fort

Aber zurück zur Gegenwart, respektive Zukunft. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) betont immer wieder, ein EU-Defizitverfahren sei kein Grund für Angst. Isoliert betrachtet stimmt dieser Befund, denn das Verfahren bleibt ohne Konsequenzen. Noch kein Staat hat die drohenden Strafzahlungen berappen müssen. Und die EU täte auch den Teufel, würde sie von einem Land in Schuldennot obendrein hunderte Millionen Euro fordern.

Das eigentliche Problem: Die heimische Politik reizt die Budgetvorgaben der EU gerne aus. Die Maastricht-Kriterien – maximale Neuverschuldung von drei Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) pro Jahr – sind aber kein Richtwert für Budgetplaner, sondern ein Grenzwert für Krisenjahre.

Wer sie ohne Not ausreizt, riskiert bei schlechter wirtschaftlicher Entwicklung eine Schuldenexplosion – wie aktuell der Fall. Und selbst, wenn Maastricht Jahr für Jahr erfolgreich ohne Defizitverfahren ausgereizt würde, wäre das problematisch. In Österreich entsprechen drei Prozent des BIP rund 15 Milliarden Euro. Verschuldet sich der Staat regelmäßig in diesem Ausmaß, blockiert das wesentliche Zukunftsinvestitionen – in Bildung, Gesundheit oder bei der Energiewende. Das führt zwangsweise zu Wohlstandsverlusten.