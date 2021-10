Schulen sollen sich künftig weniger mit Verwaltung beschäftigen müssen

In den Bildungsdirektionen sollen zudem im Fachstab spezielle Anlaufstellen eingerichtet werden, die vor allem bei rechtlichen Fragen (etwa Stornoregelungen bei Schulveranstaltungen) oder Querschnittsthemen (z.B. Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden) weiterhelfen können. Außerdem verweist das Bildungsressort auf eine Beschäftigungsinitiative, um auch Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschulen) mit Sekretariatskräften auszustatten. 600 Vollzeitstellen sind hier bis Sommer 2023 angekündigt, um die Schulleitungen für ihre pädagogischen Aufgaben freizuspielen.

Die Regierung hatte schon im Sommer des Vorjahrs angekündigt, bis 2022 über ein Projekt für Langzeitarbeitslose und Wiedereinsteiger insgesamt 1.000 Sekretariatskräfte an die Schulen zu bringen. 500 Vollzeitstellen sollten laut Plan mit Herbst 2020 besetzt werden, weitere 500 mit Herbst 2021. Allerdings wurden von der ersten Tranche im vorigen Schuljahr nur 400 Stellen tatsächlich abgerufen. Für die zweite Tranche stehen nunmehr 600 Stellen zur Verfügung, außerdem wird die Laufzeit des Projekts laut Bildungsressort um ein Jahr bis Sommer 2023 verlängert. Kimberger appellierte in diesem Zusammenhang an die Länder und Gemeinden. Er habe den Eindruck, dass diese als Dienstgeber, die bei dem Projekt ein Drittel der Kosten übernehmen müssen, unverständlicherweise auf der Bremse stünden. "Diese Bremse muss sofort gelöst werden", fordert er.