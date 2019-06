Veranstalter haften für Demo-Schäden

Als Rechtsextreme im Oktober 2016 zum Kongress „Befreier Europas“ nach Linz luden, mobilisierte das Bündnis „ Linz gegen Rechts“ 1.800 Gegendemonstranten. Die Kundgebung verlief größtenteils friedlich – abgesehen von bengalischen Feuern und ein paar geworfenen Farbbeuteln. Letztere könnten die Veranstalter nun teuer zu stehen kommen.

Laut einem Urteil des Bezirksgerichts Linz müssen die Veranstalter, Sozialistische Jugend Oberösterreich und Kommunistische Jugend Österreich, rund 23.000 Euro bezahlen (14.000 Euro Schadenersatz und 9000 Euro Verfahrenskosten). Das berichtet das Stadtmagazin linza.at. Vermummte Demoteilnehmer hatten Farbbeutel auf ein Gebäude und ein Lokal geworfen. Verantwortlich für den entstandenen Schaden sind laut Gericht die Veranstalter.

"Schwarz-weißer Block"

Sie hätten es unterlassen, jene rund 150 Vermummten des „schwarz-weißen Blocks“, aus dem die Farbbeutel geworfen wurden, von der Demonstration auszuschließen, sagt Walter Engelberger, Vorsteher des Bezirksgerichts, zum KURIER.

Als die Beutel flogen, war der Block von der Polizei umstellt. Nicht einmal das hielt die Werfer ab. Auch Identitätsfeststellungen gab es nicht. Stattdessen ließ man die Demo weiterziehen. In der Folge wurden die Veranstalter in die Verantwortung gezogen. „Wer von Anfang an 150 Vermummte mitgehen lässt, den trifft das Verschulden, wenn die Vermummten etwas anstellen“, erklärt Engelberger .