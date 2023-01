Van der Bellens zweite Angelobung: Wie gut kennen Sie die Hofburg?

Am 26. Jänner beginnt Alexander Van der Bellens zweite Amtszeit. Wo gelobt das Staasoberhaupt Regierungsmitglieder an? Darf Van der Bellen in der Hofburg rauchen und was sagte einer seiner Vorgänger zur Gruft am Zentralfriedhof? Testen Sie Ihr Wissen rund ums höchste Amt im Staat!