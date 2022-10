Van der Bellens erste Reise nach Wiederwahl geht zum UN-Klimagipfel

Die erste Reise des wiedergewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen wird ihn von 7. bis 8. November 2022 zur UN-Weltklimakonferenz nach Sharm el-Sheikh führen. Er wird sich im Rahmen der COP27 in Ägypten gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs über die Klimakrise beraten. "Das Eindämmen der Klimakatastrophe ist unsere große, gemeinsame Verantwortung und Aufgabe."

Nur gemeinsam durch internationale Zusammenarbeit ließe sich diese Aufgabe auch bewältigen. Von Pakistan über Florida bis nach Europa hätten wir in den letzten Monaten die verheerenden Folgen unseres Nicht-Handelns schmerzlich zu spüren bekommen: Überflutungen, Stürme, Trockenheit und Hitzewellen haben viele Opfer gefordert. "Wir haben nicht mehr viel Zeit. Umso wichtiger sind Fortschritte bei der COP 27 in Ägypten. Die gute Nachricht: Es liegen Lösungen am Tisch. Jetzt braucht es Mut und Entschlossenheit, sie auch umzusetzen", betonte das Staatsoberhaupt.