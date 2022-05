Van der Bellen zum Tag der EU: "Müssen verteidigen, was wir errungen haben"

Die Europäische Union ist 72 Jahre alt. Gestern, am 9. Mai, feierte sie gewissermaßen ihren Geburtstag. An diesem Datum im Jahr 1950 brachte der damalige französische Außenminister Robert Schuman einen revolutionären Plan für die Zusammenarbeit der Nationen ins Spiel und legte damit den Grundstein für die heutige EU.



Feierstimmung war heuer aufgrund des Krieges am europäischen Kontinent nicht drin, dafür viele Reden, die das „Friedensprojekt EU“ in den Vordergrund stellten.



Im Haus der Europäischen Union in Wien sprach Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen darüber, wie sich gerade im Angesicht des Krieges in der Ukraine die Einigkeit der EU zeige. „Das hat die EU-Skeptiker vielleicht überrascht“, sagte er. „Gerade jetzt müssen wir mehr denn je zuvor unsere liberale Demokratie hochhalten. Wir müssen gemeinsam das schätzen und verteidigen, was wir durch viele Jahrhunderte gemeinsamer leidvoller Geschichte errungen haben.“