"Trump sei Dank": 25 US-Spitzenforscher wechseln nach Österreich

Ob Harvard, Princeton und das MIT (Massachusetts Institute of Technology): Die führenden US-Universitäten stehen nach Budgetkürzungen durch Präsident Donald Trump von rund 50 Milliarden US-Dollar gehörig unter Druck. Eine Situation, von der wiederum EU-Staaten profitieren wollen. Hierzulande stellt der Fonds Zukunft Österreich (FZÖ) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) beispielsweise zehn Millionen Euro für das Programm „APART-USA“ zur Verfügung. Ziel: über Stipendien 25 US-Spitzenforscher für Österreich gewinnen. Das sei auch gelungen, verkünden Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und ÖAW-Präsident Heinz Faßmann, ehemals Bildungsminister, via Aussendung.

Aus welchen Bereichen kommen die Experten? Noch heuer sollen Experten aus Bereichen wie Physik und Chemie, Computerwissenschaften oder Kulturwissenschaften ihre Forschung in Österreich aufnehmen – verteilt auf 14 Universitäten, von Wien bis nach Innsbruck. „Unter den Forschenden sind beispielsweise eine Neurowissenschaftlerin, die zu Alzheimer forscht oder ein Kommunikationswissenschaftler, der untersucht, wie sich digitale Medien auf Kinder und Jugendliche auswirken“, heißt es aus dem Wissenschaftsministerium (BMFWF) auf KURIER-Nachfrage. Sind darunter auch Prominente? Nein, die Ausschreibung hat sich an Post Docs – also Wissenschaftler, die kürzlich promoviert haben – gerichtet. „Alle Forschenden sind jedoch exzellent in ihrem jeweiligen Fach, dies war ein zentrales Kriterium für die Nominierung und wurde von der ÖAW überprüft“, betont das Ministerium.

"Trump sei Dank für diesen Brain Gain" Politische Eingriffe in die Forschung und autoritäre Strömungen würden zunehmen, sagt Holzleitner: „Wir stellen uns entschieden dagegen: Akademische Freiheit ist ein hohes Gut und eine unverzichtbare Säule unserer Demokratie.“ Österreich positioniere sich mit dem Programm als „sicherer Hafen für Wissenschaft und Forschung“. Faßmann betont, dass es gelungen sei, exzellente Persönlichkeiten nach Österreich zu holen: „Sie bringen neue Ideen, neue Perspektiven und internationale Netzwerke mit.“ Das sei ein Gewinn für die heimische Wissenschaft, der Forschungsstandort Österreich werde damit international sichtbarer: „Trump sei Dank für diesen Brain Gain.“

Das Programm soll Personen nach ihrem Doktorat eine Perspektive bieten, ihre Arbeit an einer österreichischen Einrichtung fortsetzen. Das Interesse sei beidseitig groß gewesen, heißt es. Die 25 Stipendien laufen nun über jeweils 48 Monate – also vier Jahre. Sie sind mit je 500.000 Euro dotiert, die zu 75 Prozent der FZÖ und zu 25 Prozent die Forschungsstätten übernehmen, an denen die Stipendiaten angestellt sind. Ist auch ein längerer Aufenthalt möglich? Dem stehe prinzipiell „nichts entgegen“, sollte der Forscher eine weitere Finanzierungsmöglichkeit finden oder ihm die Uni eine Weiterbeschäftigung anbieten, so das BMFWF.

