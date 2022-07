Urteil: Grasser spricht nach Freispruch von "traurigem Höhepunkt"

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat sich nach dem Freispruch in seinem Steuerprozess zwar erfreut gezeigt, dabei aber nicht mit Kritik an Staatsanwaltschaft und Medien gespart. Dass etwa gegen Beamte wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt worden sei, die die Rechtsansicht von Grassers Vertretern geteilt hätten, habe ihn "sehr betroffen" gemacht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Außerdem sei mit dem Prozess eine "mediale Vorverurteilung" einhergegangen.