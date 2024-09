Nehammer zu Unwetter-Einsätzen: "Wenn die Mittel nicht ausreichen, werden sie erhöht"

Nach einer Lagebesprechung mit dem Krisenstab im Innenministerium gab Kanzler Karl Nehammer am Sonntagnachmittag ein Statement zur Unwetterkatastrophe ab. Im Hintergrund zu sehen war eine Österreichkarte. Der Osten komplett rot gefärbt, rundherum tieforange.

Die Lage bleibe weiter angespannt, erst gegen Mitte nächster Woche sollten die Regenfälle abklingen. "Bis dahin gilt es noch, vollen Einsatz zu leisten."

Gerade in Niederösterreich spitzt sich die Lage zu, "große Druckpunkte" liegen laut Nehammer dort, wo einerseits gegen die Wassermassen gekämpft wird und es andererseits große Sturmschäden gibt. Aus diesem Grund wurden nun zusätzliche Kräfte von anderen Freiwilligen Feuerwehren nach Niederösterreich gebracht.

Um die dortigen Kräfte zu entlasten, rücken nun auch 1.000 Bundesheer-Soldaten zum Assistenzeinsatz ein. Insgesamt stehen 2.400 bereit.

Das Bundesheer leistet nicht nur am Land, sondern auch in der Luft Hilfe. Zuletzt wurden ein Polizist und ein Feuerwehrmann in Markersdorf mit einem Black Hawk Hubschrauber geborgen.