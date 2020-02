Unter Kopftuch-Trägerinnen: Raab startet Österreich-Tour

Die Frauen haben klingende, wenn auch ungewohnte Namen. Sie heißen Belques, Naswa und Sulafa. Nur so als Beispiel. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien und dem Irak.

Einige tragen Kopftuch, andere nicht. Einige sprechen Deutsch, die anderen noch nicht.

Doch ihnen allen ist gemein: Sie sind noch fremd hier in Österreich und versuchen in Kursen zu lernen, wie das alles funktioniert: Der Arbeitsmarkt, die Gleichberechtigung, die Gesellschaft an sich.

So steht es in der Integrationsvereinbarung, die die Frauen unterschrieben haben, und die ihnen abverlangt, dass sie solche Kurse machen.

Heute sitzt ein besonderer Gast mit im Sesselkreis in Österreichs größtem Integrationszentrum, dem Standort des Integrationsfonds in Wien-Landstraße: Susanne Raab, 36, die neue Bundesministerin für Integration und Frauen.

Die frühere Sektionschefin startet an diesem Freitag ihre "Fördern und Fordern"-Tour.

100 Beratungen finden jeden Tag allein in diesem ÖIF-Zentrum statt. Es gibt Werte-, Orientierungs- und Sprachkurse. Und alle sind dazu gedacht, um den Menschen bei der Eingliederung in die Gesellschaft zu helfen.

Susanne Raab will später auch hinaus in die Bundesländer. "Best practise"-Beispiele bei NGOs und öffentlichen Institutionen anschauen. "Nur vom Schreibtisch im Ministerium aus kann man keine gute Integrationspolitik machen", sagt einer ihrer Mitarbeiter. Da ist viel Wahres dran.