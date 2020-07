Uni-Wien-Rektor: "Zugangsregeln notwendig"

In wenigen Tagen wird die Koalition eine umstrittene Reform des Hochschulzugangs vorstellen. Bei den Verhandlungen über Uni-Zugangsregeln spieße es sich "an nix mehr", meinte ÖVP-Verhandler Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle. Er habe sich bereits mit SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl über einen Testlauf für die Studienplatzfinanzierung in stark nachgefragten Fächern geeinigt.

Worum geht es? Wie bei den Fachhochschulen soll bei einer Studienplatzfinanzierung nur mehr eine festgelegte Zahl an Studienplätzen ausfinanziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass in überlaufenen Studien der Zugang beschränkt wird. Offen ist, welche Fächer betroffen sein werden.

Ergebnis soll eine deutliche Verbesserung der Betreuungsverhältnisse bei den überlaufenen Studien sein, und damit eine höhere Qualität der Lehre.

Heinz Engl, Rektor der Universität Wien, sagt im KURIER-Gespräch, in welchen Fächern er sich an seiner Uni Zugangsbeschränkungen wünscht. Vor allem dort, wo die Anzahl der Studienberechtigten deutlich höher sei als die bewältigbaren Kapazitäten: "Dazu zählen Politikwissenschaft, Soziologie, Ernährungswissenschaften, und Biologie."

Beim Psychologie-Studium gebe es zwar längst ein Aufnahmeverfahren, aber auch dort seien die vorgegebenen Kapazitäten noch ein Problem, Gleiches gelte für Publizistik – trotz bereits erfolgter Studienplatzbegrenzung.