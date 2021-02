Uni-Sommersemester wird Mix aus Distanz- und Hybrid-Lehre

Wissenschaftsminister Heinz Faßmann spricht vor Beginn des Sommersemester 2021 ein Lob an alle Lehrende und Lernende aus. Wider Erwarten sei die Zahl der Prüfungen an den Universitäten gestiegen, die Drop-Out-Quote gesunken. Geht es nach einer Umfrage unter Studierenden, so hat ein Drittel Schwierigkeiten sich zu organisieren, 40 Prozent haben Probleme, sich zu motivieren. 23 Prozent geben an, die ECTS-Punkte nicht erreichen zu können.

Ein Drittel der Studierenden spricht sich für mehr Präsenzlehre aus. Diese wird vorerst allerdings, so Faßmann, eher an Kunstuniversitäten und in Studien, die Laborarbeit bedingen, möglich sein.

Nach Ostern, also in der zweiten April-Woche, sollen Eintrittstests an Hochschulen und Fachhochschulen - wie derzeit an Schulen - vermehrt zum Einsatz kommen. 20 Millionen Euro sollen für die Corona-Maßnahmen aus dem vorhandenen Uni-Budget verwendet werden. Es handle sich nicht um "fresh money", wie der Wissenschaftsminister betont.

Wiewohl überall getestet werden soll und die Universitäten über große Lehrsäle verfügen, sei eine dauerhafte Präsenzlehre für alle Studenten vor Ort nicht möglich. Grund seien die zu engen Zugänge zu den Sälen.

Mehr psychologische Hilfe für Studenten

Um Studenten mit psychischen Belastungen zu helfen, werde es 15 zusätzliche psychologische Berater österreichweit geben.