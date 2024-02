Uni Klagenfurt: Pellert folgt überraschend Vitouch als Rektorin

Wechsel in der Führung der Uni Klagenfurt: Der Universitätsrat hat in seiner heutigen Sitzung die Wirtschaftswissenschafterin Ada Pellert einstimmig zur Rektorin gewählt. Die 61-jährige Österreicherin tritt ihr Amt mit 1. Dezember an. Bis dahin braucht auch die Universitätenkonferenz einen neuen Vorsitzenden. Denn diese wird aktuell von Oliver Vitouch geleitet, der in Klagenfurt nicht mehr berücksichtigt wurde.

In einer Aussendung der Universität wird von einem nicht gereihten Dreier-Vorschlag des Senats berichtet, aus dem der Rat auswählen konnte. Die Entscheidung sei dem Uni-Rat nicht leicht gefallen, da sich mit Vitouch auch der amtierende Rektor am Dreiervorschlag befunden hätte, betonte Unirats-Vorsitzender Werner Wutscher gegenüber der APA. Am Ende sei aber Pellert bei weitem die beste Kandidatin gewesen.

© APA/REINHARD SCHEIBLICH