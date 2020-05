Ungleiches Duo soll die SPÖ-Zentrale wiederbeleben

Der Parteiboss ist fündig geworden: Werner Faymann hat eine neue SPÖ-Zentralen-Spitze. Sein Vize-Kabinettchef Gerhard Schmid wird fortan die Partei, in der es in Sachen Rot-Blau rund geht (siehe unten), managen. Faymanns Sprecher Matthias Euler-Rolle wird Kommunikationschef im roten Hauptquartier. Der bisherige Geschäftsführer, Norbert Darabos, kommt Faymann ja abhanden; er wird Soziallandesrat in der rot-blauen burgenländischen Regierung von Hans Niessl.

Er werde Schmid am 3. Juli bei der Bundesparteivorstandssitzung als Bundesgeschäftsführer vorschlagen, sagte Faymann dem KURIER: "Er ist der beste Mann für diesen Job. Mit ihm und Matthias Euler-Rolle als Kommunikationschef stellen wir uns auch hier neu auf. Ich vertraue beiden sehr." Schmid sei "ein Politiker, der nachhaltige Politik schnellen Punkten vorzieht. Ich kenne ihn seit frühester Jugend. Genau so jemanden brauchen wir an der Spitze der Bundesgeschäftsführung."