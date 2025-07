Unabhängiger Bundesstaatsanwalt: Hartes Ringen um letzte Details

Die neue Behörde soll etwa bei „clamorosen“ Strafverfahren – also solchen, an denen ein öffentliches Interesse besteht – an der Spitze der Weisungskette stehen. Derzeit entscheidet die Justizministerin, ob ein Vorhaben der Staatsanwaltschaft (Anklage, Einstellung oder bestimmte Ermittlungsschritte) genehmigt wird.

Transparenz

In einem Entwurf, der vergangene Woche durchgesickert ist, hieß es, dass die Mitglieder ihr Stimmverhalten offenlegen können – etwa, wenn es zu einer versuchten Einflussnahme gekommen ist. Im aktuellen Papier heißt es nun, dass das Abstimmungsverhalten „ausschließlich intern zu dokumentieren“ sei. Ob das bedeutet, dass die Dokumentation grundsätzlich ein Muss ist, ist unklar.

Wenn, dann wäre das heikel, sagt Kreutner: Eine solche Dokumentation könnte an einen etwaigen U-Ausschuss geliefert, an die Öffentlichkeit geleakt und parteipolitisch instrumentalisiert werden. „Ein Bundesstaatsanwalt hätte damit immer im Hinterkopf, dass er sich irgendwann in einem U-Ausschuss persönlich für seine konkrete Entscheidung, die in vielen Fällen auch schon gerichtlich genehmigt ist, rechtfertigen muss“, so Kreutner.