Umzug des Umweltbundesamts sorgt für Empörung in Wien

Nach monatelangem Gezerre ist es nun fix: Das Umweltbundesamt (UBA) zieht von Wien nach Klosterneuburg. Das gab Umweltministerin Elisabeth Köstinger am Freitag bekannt. Das 57 Millionen Euro teure Neubauprojekt sei bereits ausfinanziert, nicht zuletzt dank einer Geldspritze des Landes Niederösterreich.

Bis 2023 soll die neue Zentrale entstehen. Dorthin werden die 500 Mitarbeiter der vier Büro- und Laborstandorte in Wien übersiedeln. Nur die Ringversuchsanlage am Handelskai bleibt in der Bundeshauptstadt. Über den genauen Standort wird erst im Frühjahr 2019 entschieden. Derzeit gebe es laut Geschäftsführer Georg Rebernig drei Optionen.

Laut Köstinger und Rebernig würde die Sanierung der jetzigen Zentrale an der Spittelauer Lände viel teurer kommen als ein Neubau.

35 Millionen Euro der Kosten für den Neubau übernimmt das Ministerium, zwölf Millionen kommen vom Land NÖ, die restlichen 9,8 Millionen übernimmt das UBA selbst. Seitens der Stadt Wien habe es keine Zusagen für die Kostenübernahme gegeben, merkt Köstinger dazu an.