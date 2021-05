Umweltschützer und Gewerkschaft kritisieren Strategie für gemeinsamen Agrarpolitik

Vier der Green-Deal-Ziele - der "Schutz von Bestäubern", die "50-Prozent-Reduktion" von Nährstoffverlusten ebenso wie von Pestiziden sowie die "Sozialen Rechte" seien gar nicht Teil des Planungsprozesses gewesen. "Solch eine Planung im Blindflug ist nicht nur unprofessionell, sie ist angesichts der Milliarden an Steuergeldern, die an den GAP-Strategieplan geknüpft sind, und angesichts der existenziellen Wichtigkeit der Green-Deal-Ziele völlig inakzeptabel", kritisierte Helmut Burtscher-Schaden, Umweltexperte bei Global 2000.

Die Arbeiterkammer ging heute auf die Situation der Landarbeiter ein. Sie fordert, dass Agrarbetriebe, die Dumpinglöhne zahlen und gegen Sozialgesetze verstoßen, ihre Agrarsubventionen verlieren. "Einige AgrarministerInnen der EU, allen voran Österreichs Landwirtschaftsministerin (Elisabeth) Köstinger, lehnen diese längst überfällige Konsequenz jedoch ab. Sie fühlen sich für Sozialbetrug und Ausbeutung nicht zuständig", kritisiert die AK.

In das gleiche Horn stößt auch Günther Sidl, SPÖ-EU-Abgeordneter und GAP-Verhandler der sozialdemokratischen Fraktion im Umweltausschuss: "Aktuell bewegen wir uns in den Verhandlungen aber in die ganz falsche Richtung. Die EU-Mitgliedstaaten wollen jede umweltpolitische und soziale Ambition der Reform verhindern, die österreichische Landwirtschaftsministerin Köstinger steht an der Spitze dieser zynischen und unsozialen Verhinderer-Allianz."