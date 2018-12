Umstrittene Ehrung für FPÖ-nahes Blatt wurde nun nachgeholt

Die weit rechts stehende Wochenzeitschrift Zur Zeit ist nachträglich mit dem Dinghofer-Medienpreis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung war ursprünglich im Palais Epstein geplant gewesen, das als Parlaments-Außenstelle dient. Nach scharfer Kritik an einem im Blatt erschienenen Text hatte die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller ( FPÖ) damals die Auszeichnung abgesagt. Die Feier hätte ursprünglich am 8. November stattfinden sollen, also im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik und einen Tag vor dem Gedenken an die Novemberpogrome.

Die Verleihung an das FPÖ-nahe Blatt fand laut einem Vorab-Bericht der Tiroler Tageszeitung bereits am Montag im "Haus der Heimat" der Landsmannschaften in Wien statt, wie Zur Zeit-Herausgeber Andreas Mölzer gegenüber der Zeitung sagte. Verliehen wurde der Preis demnach vom ehemaligen Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf ( FPÖ) in seiner Funktion als Präsident des Dinghofer-Instituts.

Die Laudatio wurde vom ehemaligen F.A.Z.-Redakteur Reinhard Olt gehalten, der im September als neuer Autor beim rechten Monatsmagazin alles roger? vorgestellt wurde. Laut Tiroler Tageszeitung würdigte er Zur Zeit als "Gegengift gegen die toxische Wirkung" der "Auswirkungen der Political Correctness". Olt ist auch Teil der FPÖ-Historikerkommission, in deren Rahmen er einen Beitrag zur Südtirolpolitik der FPÖ lieferte.