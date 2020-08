Umfrage stärkt Rendi-Wagner: Zustimmung für 4-Tage-Woche

Die Idee: Der Arbeitnehmer arbeitet 20 Prozent weniger, also statt an fünf nur an vier Tagen in der Woche, bekommt aber nur sechs Prozent weniger bezahlt. Und die Differenz berappt nicht nur der Arbeitgeber allein, sondern der Staat zahlt kräftig mit. Laut SPÖ würde dieses "Fördermodell“ 100.000 Jobs schaffen, wenn es für eine Million Beschäftigte umgesetzt würde.