Umfrage: Staatsbürgerschaft bei Geburt in Österreich?

Das Ius soli - also das Geburtsortsprinzip - wurde nach der Abschiebung von drei Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien wieder zum Gesprächsthema in Österreich. Das Prinzip dahinter: Staatsbürger ist, wer auf dem jeweiligen Staatsgebiet geboren wird. So handhaben es etwa auch die USA, nicht aber Österreich.

Soll sich das ändern? Laut einer aktuellen Profil-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research mit 500 Teilnehmern sind die Österreicher bei dieser Frage in zwei fast gleichgroße Gruppen gespalten.