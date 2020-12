Umfrage: ÖVP und Grüne legen zu, SPÖ und FPÖ verlieren

Während SPÖ und und FPÖ jeweils um einen Prozentpunkt verlieren - die SPÖ erhält laut Umfrage 20 %, die FPÖ 15 % - liegen die Neos wie im November bei 10 %.

Für eine Mehrheit der Befragten trifft es "sehr" (21 %) und "eher" (34%) zu, dass die Regierung in der Corona-Krise die richtigen Maßnahmen gesetzt hat.

Kanzlerfrage: Kurz vor Hofer und Rendi-Wagner

In der Kanzlerfrage liegt der amtierende Regierungschef Sebastian Kurz mit 39% (Minus 1 % im Vergleichszeitraum) an erster Stelle, gefolgt von FPÖ-Chef Norbert Hofer mit 11 % (Plus 3 %) und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit 10 % (Minus 2 %).

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler bleibt im Vergleichszeitraum bei 6 % - die Parteichefin der Neos, Beate Meinl-Reisinger, legt um 1 Prozentpunkt auf 6 % zu.