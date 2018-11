Umfrage: Österreicher vertrauen der Polizei mehr als der Politik

Maßnahmen zur Einschränkung von Medien, Gerichten, Meinungs- oder Versammlungsfreiheit lehnt die Mehrheit strikt ab. Drei von vier Österreichern vertrauen der Polizei – die Exekutive steht damit auf Platz 1 der vertrauenswürdigen Institutionen. Dahinter liegt mit 66 Prozent die Justiz (siehe Grafik).

Die Politik darf sich damit aber nicht rühmen. Nur 48 Prozent gaben an, dem Parlament „sehr“ oder „ziemlich“ zu vertrauen. In Bezug auf die Regierung sagten das noch weniger: 43 Prozent. Was erstaunlich ist, erreichten Türkis und Blau bei der Nationalratswahl 2017 gemeinsam doch 57,5 Prozent ( ÖVP: 31,5 / FPÖ: 26).

Der EU vertrauen mit 39 Prozent die wenigsten. Am besten schneidet unter den Politikern der Bundespräsident ab: Ihm vertrauen 58 Prozent.