Durch die aktuellen Extremwetterereignisse beschäftigt die Klimakrise die Menschen in Österreich wieder mehr. Das zeigte der „Klimabesorgnismonitor“ des Marktforschungsinstituts Integral. In der repräsentativen Umfrage gaben 74 Prozent an, über die aktuelle Trockenheit besorgt zu sein. Ebenso viele erwarteten, dass Extremwetterereignisse künftig ihren Alltag beeinträchtigen werden. 60 Prozent sahen Österreich schlecht auf Klimaveränderungen vorbereitet, hieß es am Dienstag.

Der Klimabesorgnismonitor erfasst seit August 2022 laufend die Wahrnehmungen und Einstellungen der 16- bis 75-jährigen österreichischen Bevölkerung rund um den Klimawandel. Für die aktuelle Umfrage wurden Mitte und Ende Juni 1.000 Personen online befragt, die repräsentativ für die österreichische Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis 75 Jahren sind, wie aus einer Aussendung des Instituts hervorging. Klimawandel gewinnt wieder an Bedeutung Die Hitzewellen und Temperaturrekorde würden sich auch in der Wahrnehmung der Menschen widerspiegeln: „Während im März nur 28 Prozent innerhalb der letzten Woche einen konkreten Anlass fanden, um über den Klimawandel nachzudenken, stieg dieser Anteil Mitte Juni auf 42 Prozent und Ende Juni auf 59 Prozent“, wurde Bertram Barth, Geschäftsführer von Integral, zitiert.

Auch insgesamt gewann der Klimawandel wieder an Bedeutung. Knapp zwei Drittel hielten ihn zum Befragungszeitpunkt für wichtig, im März waren es 57 Prozent. Das ist nicht nur bei den Jüngeren so: 67 Prozent der 16- bis 29-Jährigen machen sich Sorgen über den Klimawandel - damit lagen sie auf dem Niveau der 50- bis 75-Jährigen (66 Prozent). „Wie wichtig Menschen den Klimawandel einschätzen, hängt stark mit ihren Werthaltungen und Lebensperspektiven zusammen“, erklärte Barth. „Aktuell sehen wir wieder eine gespaltene Mitte. Die moderne und zukunftsorientierte Mitte, das Milieu der Adaptiv-Pragmatischen, reagiert besorgt und fordert Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die alte Mitte dagegen, das Milieu der Nostalgisch-Bürgerlichen, spielt die Hitzewelle herunter ('Heiße Sommer hat es früher auch gegeben') und wehrt so eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Klimawandel ab.“ Österreichs Klimavorbereitung wird kritisch gesehen Dass sich der Klimawandel auf viele Lebensbereiche auswirkt, sei den Österreicherinnen und Österreichern bewusst. 80 Prozent erwarteten einen Anstieg der klimabedingten Migration. 83 Prozent befürchteten, dass Klimaveränderungen künftig die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln beeinträchtigen werden. Und 90 Prozent gingen davon aus, dass die heimische Landwirtschaft stärker unter Druck gerät, hieß es weiter.