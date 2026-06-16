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Milchbar

Katharina Rogenhofer: Warum müssen wir alles elektrifizieren?

Warum es Fridays for Future nicht mehr gibt, aber mehr grüne Jobs.
Johanna Hager
16.06.2026, 18:00

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Fridays for Future hat sie in Österreich mitbegründet, doch von der Bewegung ist keine Rede mehr. Geht es nach Katharina Rogenhofer, Vorständin von Kontext - Institut für Klimafragen, bräuchte es aber "mehr Druck von der Straße, um politisches etwas zu bewegen." Am 112. Tresen der Milchbar spricht die Klimaexpertin mit Bernhard Gaul und Johanna Hager über die Notwendigkeit, in Speichertechnologien zu investieren ehe Europa und Österreich in die industrielle Bedeutungslosigkeit verschwindet und warum wir uns ein Vorbild an Litauen nehmen sollten.

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