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Inland

Höhere Ausbauziele im EABG fixiert: Regierung einigt sich mit Grünen

Es war ein langes Ringen, die Grünen drohten, dem Gesetz nicht die erforderliche Mehrheit zu ermöglichen. Doch Donnerstagfrüh konnte eine Einigung bekannt gegeben werden.
Bernhard Gaul
11.06.2026, 10:47

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Bei Windkraft ist Österreich international ein großer Player.

Die für Energie Zuständigen der Regierungsfraktionen Laurenz Pöttinger (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ), Karin Doppelbauer (NEOS) sowie Energiesprecher Lukas Hammer (Grüne) haben sich auf den Beschluss des Erneuerbaren Ausbau Beschleunigungsgesetz geeinigt, der eine Zweidrittelmehrheit benötigt.

Mehr dazu in Kürze.

 

 

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