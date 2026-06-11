Die für Energie Zuständigen der Regierungsfraktionen Laurenz Pöttinger (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ), Karin Doppelbauer (NEOS) sowie Energiesprecher Lukas Hammer (Grüne) haben sich auf den Beschluss des Erneuerbaren Ausbau Beschleunigungsgesetz geeinigt, der eine Zweidrittelmehrheit benötigt.

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