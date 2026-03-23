Grüne drängen auf einen Turbo für den Ökostromausbau

Seit fast einem Jahr wird über einen Entwurf für das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) diskutiert, eine offizielle Regierungsvorlage liegt dem Parlament noch nicht vor. Dennoch stehen die Grünen für die anstehenden Verhandlungen bereits „Gewehr bei Fuß“, wie Energiesprecher Lukas Hammer betont. Die Grünen ziehen mit klaren Vorstellungen in die EABG-Verhandlungen. Reine Verfahrensbeschleunigungen auf dem Papier reichten nicht aus, kritisiert Hammer, solange die Bundesländer insbesondere bei der Windkraft keine konkreten Flächen widmen. Er pocht für das neue Gesetz auf „eine gesetzliche Verpflichtung, ausreichend Flächen für den Ausbau bereitzustellen“.

Um Konflikte und Verzögerungen zu vermeiden, sollen diese neuen Beschleunigungsgebiete „mit Hausverstand“ gewählt und nicht in europäischen Naturschutzgebieten platziert werden. Stattdessen nimmt der Grünen-Politiker bereits versiegelte Flächen ins Visier: Er fordert eine Photovoltaik-Pflicht für versiegelte Flächen: „Niemand versteht, dass die riesigen Parkplatzflächen alle frei von Photovoltaik sind, während daneben freie Äcker verbaut werden.“ Warum rasches Handeln beim Energieausbau geboten ist, zeige der vergangene Winter drastisch: Ein „Worst-Case-Szenario“ aus monatelanger, dicker Nebeldecke, untypisch wenig Wind und niedrigen Wasserständen in den Flüssen führte zu einer lang anhaltenden „Dunkelflaute“. Das heimische System hielt nur stand, weil die Importleitungen aus den Nachbarländern maximal ausgebucht waren und die bestehenden Gaskraftwerke unter Volllast liefen.