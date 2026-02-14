Erneuerbare Energien sind alternativlos

„Wir leben in einer Zeitenwende“, sagte Christoph Dolna-Gruber von der Austria Energy Agency beim Energie-Event „Energie-Zukunft“, zu dem die Chefs der eww-Gruppe, Florian Niedersüß und Wolfgang Nöstlinger, kürzlich ins Museum Angerlehner nach Wels geladen hatten.

Im Mittelpunkt der Vorträge stand die Transformation von einer „fossilen“ Gesellschaft zu einer, die auf nachhaltige Energieträger setzt. Das Ziel müsse sein, die Eigenversorgung noch mehr zu stärken, so Dolna-Gruber. Der Anteil der Erneuerbaren am Verbrauch liege in Österreich bei 43 Prozent, somit entfallen 57 Prozent noch immer auf fossile und damit klimaschädliche Energieträger. Der größte Teil davon wird importiert – darunter Gas, das mit dem Rückgang der russischen Gaslieferungen durch „extrem klimaschädliches“ (Dolna-Gruber) Liquified Natural Gas (LNG bzw. Flüssiggas) ersetzt wurde. Aktuell hat US-LNG-Gas 25 Prozent Anteil an den Gasimporten nach Österreich.

„Wärmewende“ Dolna-Gruber sieht die Lösung u. a. in einer „Wärmewende“ – d. h. noch mehr Einsatz von Wärmepumpen, Geothermie, Biomasse und Nutzung von Abwärme – „und es gibt noch genug Potenzial zum Ausbau von Windkraft und Photovoltaik“. Dass um Erneuerbare kein Weg herum führt, belegte eww-Chef Niedersüß mit Zahlen: So wurden 2024 weltweit 585 Gigawatt (GW) Energieleistung neu installiert, wobei 92,5 Prozent „Erneuerbare“ waren. Niedersüß: „Wir sind in einer exponentiellen Entwicklung in Richtung Erneuerbare.“ Das zeige, „wie stark die Energiewende da ist.“ eww habe sich der Dekarbonisierung verschrieben, was sich unter anderem im 2020 finalisierten, 48 Millionen Euro teuren Kraftwerk Traunleiten zeige, das jährlich 90 Gigawattstunden grünen Strom liefert.

Grüner Stahl Auch bei der voestalpine AG, mit zehn Prozent Anteil am österreichischen Gesamt-CO 2 -Ausstoß größter Emittent der Republik, stehen die Zeichen auf Klimaschutz. In exakt einem Jahr, am 8. Februar 2027, soll die erste Stufe des bisher größten Umweltprojekts in der Unternehmensgeschichte – die Erzeugung von grünem Stahl – in Linz in Betrieb gehen, wie Hubert Zajicek, Vorstand der Division Steel, schilderte. Gemeinsam mit dem Start eines Elektrolichtbogenofens in Donawitz wird der CO 2 -Ausstoß der Voest schlagartig um 30 Prozent gesenkt.