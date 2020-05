Kärnten ist schuld am Debakel der Hypo Alpe-Adria

Wien

: „Die Mehrheit sieht die Schuld noch immer in. Im Grunde ist die Einstellung also gleich geblieben. Aber es gibt immer mehr Vorwürfe Richtungund FinanzministerinMaria Fekter. Da bleibt immer etwas hängen.“

Eindeutig ist die Einschätzung der Schuldfrage nach Parteipräferenzen: Deklarierte Wähler von SPÖ, ÖVP und Grünen sind sich mehrheitlich einig (zwischen 57 und 61 Prozent), dass die Schuld in Kärnten liegt. Dass also Umstände wie beispielsweise die Kärntner Landeshaftung für das Milliardendebakel (mit-)verantwortlich zu machen sind. Demgegenüber sagen 52 Prozent der FPÖ-Wähler, dass vielmehr die Bundespolitiker in Wien schuld sind an dem Schlamassel. Für lediglich 18 Prozent der Blauen waren es die Kärntner Politiker, die das Milliardengrab geschaufelt haben. Das zeigen die Umfragedaten des OGM-Institutes.

Bayern, wie wohl seinerzeit über die Bayerische Landesbank ( BayernLB) Eigentümer der Kärntner Bank, bleibt in den Augen der Österreicher übrigens weiter „aus dem Schneider“, sagt Bachmayer. Nur drei Prozent der Befragten geben den beteiligten Politikern in München die Schuld.