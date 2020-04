Umfrage: Bevölkerung stützt Maßnahmen der Regierung

Die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus in Österreich stoßen bei der Bevölkerung auf Akzeptanz und Verständnis. Dies belegt eine neue, repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Marketagent. Drei von vier Österreichern halten die Anordnungen demnach durchaus für angemessen, um die Krise zu überwinden. Nur jeder zehnte Befragte hielt nichts von den Maßnahmen.

Die Verpflichtung, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln eine Schutzmaske zu tragen, stößt auf Verständnis. Knapp drei Viertel (74 Prozent) der Befragten sind der Meinung, dass das Tragen einer Maske seine Berechtigung hat. Unter den Frauen halten 79 Prozent einen Mund-Nasen-Schutz für sinnvoll, wobei von der weiblichen Bevölkerung jede Zweite eine selbst gemachte MNS-Maske bevorzugt. Grundsätzlich sind jene Masken, die in Geschäften und an öffentlichen Stellen verteilt wurden, am häufigsten in Verwendung (47 Prozent).

