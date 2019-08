Umfrage: Arbeitnehmer leiden unter Arbeitszeit und Job-Druck

Anderl: „Das heißt, in 30 Prozent der Unternehmen kann zwölf Stunden am Tag ohne Überstundenzuschläge gearbeitet werden – dabei hat die Regierung bei der Einführung versichert, dass Überstundenzuschläge bleiben.“ Gleitzeit sei aber nicht dazu da, dass abgearbeitet werde, was man in der Normalarbeitszeit einfach nicht schaffe. Es handle sich in Wirklichkeit um implizit angeordnete Überstunden, so Anderl.

Zahlreiche Fälle von Überschreitungen

In einigen Bereichen sollen laut AK selbst die 12 Stunden noch überschritten werden: So hätten alle Tourismusbetriebe in Vorarlberg in der Wintersaison die Möglichkeiten des 12-Stunden-Tages und der verkürzten Ruhezeit voll ausgenutzt. In mehr als 20 Fällen sei auch die neue Regelung überschritten und dazu Ruhezeiten nicht eingehalten worden. In einigen Extremfällen gab es Wochenarbeitszeiten bis zu 91 Stunden und Tagesarbeitszeiten von bis zu 18 Stunden, kritisiert die AK.

„Vollzeitbeschäftigte arbeiten im Schnitt 41,2 Stunden die Woche, 43 Millionen Über- und Mehrstunden werden nicht bezahlt. Wir reden da von einer Milliarde Euro im Jahr“, kritisiert Anderl. „Wir brauchen weniger Arbeitsdruck. Wir müssen ernsthaft über Arbeitszeitverkürzung diskutieren, das ist es auch, was die Beschäftigten wollen.“