Um 45 Prozent mehr Einbürgerungen im 3. Quartal

Personen, die unter diesem Titel eingebürgert wurden, sind am häufigsten Angehörige folgender drei Staaten: Israel (1.182 bzw. 10,6 Prozent aller in den ersten neun Monaten 2022 Eingebürgerten), USA (718 bzw. 6,4 Prozent) und Großbritannien (640 bzw. 5,7 Prozent). Aus anderen Gründen Eingebürgerte (insgesamt 8.133 Personen von Jänner bis September 2022) waren zuvor am häufigsten Staatsangehörige Syriens (834 bzw. 7,5 Prozent), der Türkei (810 bzw. 7,3 Prozent) sowie Bosnien und Herzegowinas (614 bzw. 5,5 Prozent).

Die Hälfte der Einbürgerungen in den ersten drei Quartalen 2022 entfiel auf Frauen (50,6 Prozent), rund ein Drittel waren Minderjährige (31,4 Prozent). Fast ein Viertel der neu Eingebürgerten wurde in Österreich geboren (2.683 bzw. 24,1 Prozent). Mehr als ein Viertel (3.017 bzw. 27,0 Prozent) der neuen Staatsbürger hatte einen Wohnsitz im Ausland.

In acht Bundesländern wurden von Jänner bis September 2022 mehr Personen eingebürgert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die relativen Zuwächse waren in Vorarlberg (+ 47,4 Prozent) am höchsten, gefolgt von Kärnten (+ 46,0 Prozent), Wien (+ 33,6 Prozent) und der Steiermark (+ 31,0 Prozent). Im Burgenland (- 7,6 Prozent) gab es im Vergleich zum Vorjahr weniger Einbürgerungen. Auch im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2019, vor der COVID-19-Pandemie, gab es in sieben Bundesländern mehr Einbürgerungen. Nur in Wien (- 2,2 Prozent) und in Oberösterreich (- 4,9 Prozent) gab es im Vergleich zu 2019 weniger Einbürgerungen.