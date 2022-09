Holocaust-Überlebende: „Dann fielen die Schüsse und wir in die Grube“

„Wir haben uns geändert und zeigen, dass wir die volle Verantwortung übernehmen für das, was zwar nicht wir getan haben, aber was bei uns getan wurde“, sagte Ministerin Edtstadler bei anderer Gelegenheit, nämlich der Verleihung von Staatsbürgerschaften in Anwesenheit auch von Gesundheitsminister Johannes Rauch an acht Nachkommen von NS-Verfolgten in der österreichischen Botschaftsresidenz in Herzliya. Deborah Opolion, deren Vater einst mit einem Kindertransport nach Schweden und dann in die USA flüchtete und später mit seiner Tochter wieder fünf Jahre in Wien lebte, würde mit ihrer 19-jährigen Tochter Noa Rebecca lieber heute als morgen nach Wien ziehen („Ich liebe Wien“) – aber ihr Job und die Tochter im Armeedienst stehen dem gerade entgegen.