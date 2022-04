Ukrainischer Botschafter "sehr enttäuscht" von Schallenberg

Auch für die Lebensmittelversorgung spiele die Ukraine "eine große Rolle". Der ukrainische Markt sei groß, die Menschen seien gut ausgebildet "in manchen Bereichen auf besserem Niveau als in Österreich". Nach seiner Ankunft als Botschafter im Oktober habe Khymynets in vielen Gesprächen mit österreichischen Wirtschaftsvertretern starkes Interesse an einer Erweiterung ihrer Produktion in der Ukraine oder an neuen Investitionen vernommen. Österreich zähle zu den sechstgrößten Investoren in der Ukraine. Er sei deswegen "fest davon überzeugt, dass die österreichische Wirtschaft von einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine eindeutig zu größten Profiteuren gehören wird", betonte der Botschafter.

Abgesehen von der Unterstützung der EU-Ambitionen Kiews erwartet sich Khymynets, dass Österreich ein Ölembargo als weitere EU-Sanktion gegen Russland befürwortet. Für die Ukraine scheint klar, dass das neutrale Österreich keine Waffen liefern werde. "Wir brauchen weiterhin österreichische Hilfstransporte. Das Ausmaß der Zerstörungen ist enorm, viele Menschen verhungern." Benötigt würden Feuerwehrautos und Rettungswägen. Auch beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg könne Österreich helfen. Es sei außerdem wichtig, dass die Stimmung der österreichischen Bevölkerung gegenüber den ukrainischen Kriegsvertriebenen positiv bleibe, sagte der Botschafter. Etwa 60.000 Ukrainer seien in Österreich registriert.