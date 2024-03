Beziehung zwischen Vatikan und Ukraine verschlechtert: Hickhack um die "weiße Fahne“

In diesem fragte ein Journalist den Heiligen Vater: „Was die Ukraine betrifft, gibt es die einen, die meinen, man müsste den Mut haben, die weiße Fahne zu heben, während andere meinen, dass dies den Stärkeren legitimieren würde. Was denken Sie?“ – „Das ist eine Interpretationssache“, antwortete Franziskus. „Persönlich denke ich, dass der Starke derjenige ist, der die Lage erkennt, der an das Volk denkt, der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen, zu verhandeln. Wenn man sich bewusst ist, besiegt zu sein, dass es nicht so läuft, wie es sollte, muss man den Mut haben, zu verhandeln.“