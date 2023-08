"Imperialistische Propaganda": Ukraine empört über Papst Franziskus

Die ukrainische Regierung wirft Papst Franziskus „imperialistische Propaganda“ vor. Empörung löste in der Ukraine eine Rede aus, die der Papst am 25. August per Videolink anlässlich des russischen Jugendtags in St. Petersburg hielt.

"Es ist schade, dass die Ideen einer russischen Großmacht, die in Wirklichkeit bewusst oder unbewusst die Ursache für Russlands chronische Aggression sind, aus dem Munde des Papstes kommen, dessen Mission unserer Meinung nach gerade darin bestehen sollte, der russischen Jugend die Augen für den zerstörerischen Kurs der russischen Regierung zu öffnen“, schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, auf Facebook.

