Ukraine: UNO-Experten warnen vor sexueller Gewalt und Menschenhandel

Flüchtlinge aus der Ukraine sind von sexueller Ausbeutung und Menschenhandel bedroht - davor warnen UNO-Experten im Rahmen der 66. Jahrestagung der Frauenstatuskommission der Vereinten Nationen in New York. Die UNO setzt auf Prävention, und auch in Österreich wendet man sich mit Informationsmaterialien an Ukrainerinnen. Über 90 Prozent der aus der Ukraine Vertriebenen seien Frauen und Kinder, sagte Ruvendrini Menikdiwela vom UNHCR.

Die Gefahren für diese Gruppen sind vielfältig: Eltern und ihre Kinder können im Krieg nicht nur verletzt oder getötet werden, Kinder können auch ihren Zugang zu Bildung und ihre Heimat verlieren, so UNICEF-Direktor für Katastropheneinsätze Manuel Fontaine im Gespräch mit der APA. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnte indes vor Menschenhändlern, die den Krieg ausnutzen. In vielen Konflikten werde sexuelle Gewalt als Taktik genutzt, bestätigte die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten Pramila Patten. Von der UNO bestätigte Fälle gebe es nicht, sagte Patten, das heiße aber nicht, dass diese nicht vorkommen. Sie zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass diese Vorfälle vermeidbar sind.