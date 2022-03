Ukraine: Sepp Schellhorn startet Hotelinitiative für Flüchtlinge

Der Salzburger Hotelier und frühere Neos-Abgeordnete Sepp Schellhorn hat eine europaweite private Initiative gestartet, um Flüchtlinge aus der Ukraine in Hotels zu beherbergen. Unter dem Slogan "one hotel one family" soll jeder teilnehmende Betrieb eine ukrainische Familie aufnehmen, hieß es am Dienstag in einem Bericht von ORF Salzburg. Die Zimmer sollen für die öffentliche Hand und die Flüchtlinge kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

60.000 Beherbergungsbetriebe in Österreich gefragt

In noch nicht einmal 48 Stunden haben an die 50 Hoteliers aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz ihre Teilnahme an dem Projekt zugesagt, erklärte Schellhorn gegenüber der APA. Bei insgesamt rund 60.000 Beherbergungsbetrieben in Österreich werde es wohl gelingen, ein erkleckliche Anzahl an Flüchtlingen unterzubringen. Dann sei das Unterkunftsproblem schnell gelöst.