SPÖ und Neos fordern Unabhängigkeit von Russen-Gas

Zwei Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine mahnen österreichische Spitzenpolitiker weiter eine Unterstützung der Ukraine ein. SPÖ-Chef Andreas Babler sagte am Freitag laut Aussendung, es brauche die enge Zusammenarbeit in der Europäischen Union, schlagkräftige Sanktionen, die nicht umgangen werden können, sowie die Unabhängigkeit Österreichs von russischem Gas. Österreich müsse "endlich aufwachen", forderte Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger .

Putins Aggressionskrieg sei eine Zeitenwende für Europa und damit auch für Österreich, so die Neos-Chefin. "Nur ist diese Zeitenwende in Österreich aufgrund der Untätigkeit dieser Bundesregierung nicht angekommen", kritisierte Meinl-Reisinger. "Putin darf sich in der Ukraine nicht durchsetzen. Es geht um unsere ureigensten sicherheitspolitischen Interessen." Immer noch fehle eine neue Sicherheitsstrategie, immer noch hänge Österreich an Putins Russengas - zuletzt mehr denn je. "Diese Bundesregierung hat damit zu verantworten, dass Österreich auch zwei Jahre nach dem Einfall Russlands in die Ukraine nicht nur den Krieg und das Leid der ukrainischen Bevölkerung in Milliardenhöhe mitfinanziert, sondern auch aufgrund der Gasabhängigkeit weiterhin erpressbar ist."

Russlands Präsident "Wladimir Putin muss für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Das EU-Parlament steht sowohl hinter dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs und unterstützt auch die Einsetzung eines internationalen Sondergerichtshofs für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine", sagte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Der Neos-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Helmut Brandstätter, der seit 2022 selbst viermal in der Ukraine war, betonte, nur ein wehrhaftes und starkes Europa mache Österreich sicher. "Seit zwei Jahren kämpft die Ukraine gegen Putin und für unsere europäischen Werte, für unsere Sicherheit, für Frieden und Freiheit."