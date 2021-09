Übergewicht bei Jungen: "Prävention ist die Lebensversicherung von morgen"

Während der Pandemie haben, das besagen aktuelle Studien, Kinder und Jugendliche weltweit an Körpergewicht zugenommen. Teils in medizinisch-bedenklichem Ausmaß.

In Österreich gelten gegenwärtig 27 Prozent der 7- bis 12-Jährigen als übergewichtig oder adipös. Bei den Ab-15-Jährigen sind es gar 50,8 Prozent.

"Zucker spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil sehr einfach große Kalorienmengen aufgenommen werden", sagt Friedrich Hoppichler, Vorstand des Vereins für Gesundheitsförderung und Prävention sowie Ärztlicher Direktor am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg. Der Blutzuckerspiegel unterliege starken Schwankungen, junge Konsumenten würden sich sehr schnell an ein hohes Maß an Süße gewöhnen. Deshalb appelliert Hoppichler: "Wir müssen klare Zeichen gegen diese Pandemie in der Pandemie setzen. Ein bewusster Umgang mit dem Thema Zucker spielt eine entscheidende Rolle."