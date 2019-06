Innenminister: Lehrlinge werden weiter abgeschoben

Innenminister Wolfgang Peschorn weicht in der Asylpolitik nicht vom türkis-blauen Regierungskurs ab. Ein Abschiebestopp für Lehrlinge, wie ihn etwa die Neos und die Grünen kürzlich wieder gefordert hatten, komme nicht infrage, hieß es am Freitag in einer Aussendung seines Ministeriums. Allein schon aus rechtsstaatlichen Überlegungen sei nicht beabsichtigt, vom bisher praktizierten Kurs abzuweichen, hieß es.

Hintergrund: Rudi Anschober, grüner Landesrat in Oberösterreich, macht seit vielen Monaten öffentlich Druck, dass Asylwerber während einer Lehre nicht abgeschoben werden, sondern ihre Ausbildung fertigmachen und danach auch in Österreich arbeiten dürfen. Zuletzt forderten die Neos einen Abschiebestopp. Auch die SPÖ und Teile der ÖVP hatten die Abschiebung von Lehrlingen mit Blick auf den Lehrlingsmangel immer wieder kritisiert.