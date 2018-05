Überfrachtet, schmierig und oft brotlos: Der Bachelor wird 20

Problemlos ist diese Umstellung bis heute nicht: Vor allem die Studenten beklagen, dass die Bachelor-Studien überfrachtet sind – aus dem einfachen Umstand, dass bei der Umstellung der Stoff der vierjährigen Magister-Lehrpläne in den dreijährigen Bachelor gestopft wurde, da jeder Fachprofessor sein Gebiet als essenziell angesehen hat, ohne das die Minimalanforderungen nicht mehr gegeben wären. Was zur Folge hat, dass heute nur 24 Prozent in der Mindest zeit fertig werden.

Dann das Image-Problem: Mit dem Bachelor wird allerorts vor allem die schmierige TV-Sendung und weniger ein akademischer Grad in Verbindung gebracht. Der Bachelor ist in weiten Teilen der Bevölkerung unbekannt und daher nichts wert, müssen sich die Jungakademiker anhören.

Dabei stimmt das nicht – tatsächlich ist der Bachelor nur weniger wert als der alte Magister: Ob im Bundesdienst, in der Wirtschaft oder der Industrie werden Bachelor-Absolventen nämlich gerne genommen, weil, überspitzt formuliert, die Betriebe Akademiker bekommen, sie aber nicht wie Akademiker bezahlen. Laut Statistik-Amt durchschnittlich rund 400 bis 500 Euro weniger.

Und auch manche Fachsparten melden Bedenken an: „Es gibt in Apotheken kein Berufsbild für Bachelorabsolventen“, sagt Raimund Podroschko, Vizepräsident der Apothekerkammer. Die Pharmazeuten waren die bisher letzten, die auf Bologna umgestellt haben. Noch gar nicht umgestellt, und auch keine Absicht, das zu tun, haben Juristen, Theologen, einige Kunststudien und die Humanmediziner. Die mangelnde Akzeptanz des Bachelor am Arbeitsmarkt wird in einer großen EU-Vergleichsstudie auch als Grund gesehen, warum überdurchschnittlich viele Studenten in Österreich (33 Prozent) gleich ein Master-Studium anhängen.

„Verbesserungspotenzial“ sieht auch Bildungsminister Heinz Faßmann. Generell sieht der ehemalige Vizerektor der Uni Wien die Umstellung aber positiv. Er will weiter denken – in Richtung neuer Uni-Netzwerke, die Europas Hochschulen international attraktiver und wettbewerbsfähiger machen.