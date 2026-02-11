U-Ausschuss, Tag 4: Heute sagt jene Frau aus, die Pilnacek zuletzt lebend sah

Tag vier im einzigartigen Versuch mit Hilfe eines parlamentarischen Untersuchungssausschusses den Tod eines Menschen aufzuklären.

Es geht auch heute um Christian Pilnacek, einst mächtiger Sektionschef im Justizministerium, 2023 bei Rossatz, Bezirk Krems, verstorben.

Pilnaceks Tod, die Bergung seiner Leiche und die daraufhin angeordnete Obduktion waren die wichtigsten Themen der ersten U-Ausschuss-Tage. Am heutigen vierten Tag sollen nun jene beiden Frauen befragt werden, deren Aussagen bis dato Anlass für allerlei Spekulationen rund um den Tod Pilnaceks gaben.

Geladen ist zum einen Anna P. Sie soll den ominösen Laptop Pilnaceks weitergegeben haben.

Und Karin Wurm - jene Freundin Pilnaceks, die den Sektionschef als letzter Mensch lebend gesehen hat (mehr dazu in der Infobox).

Der KURIER tickert ab 10 Uhr live aus dem Parlament.